Помогите пожалуйста даю максимальное кол-во баллов ! Нужно составить кроссворд на тему прилагательное из 20 или более слов ! На тему , а не слова прилагательные
Русский язык
Помогите пожалуйста даю максимальное кол-во баллов ! Нужно составить кроссворд на тему прилагательное из 20 или более слов ! На тему , а не слова прилагательные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Окончания имен прилагательных 2. после каких согласных в окончаниях пишется под ударением о,без ударения е 3. В отличие от существительных, прилагательные изменяются по… 4. Разряд прилагательных. Прилагательные этого разряда обозначают принадлежность чего-либо какому-либо предмету или лицу. 5. Разряд прилагательных, которые обозначают признак предмета через отношение к другому предмету, т.е. называют такой признак, который указывает на отношение к предмету или материалу. 6. В предложении имя прилагательное чаще всего бывает… 7. Разряд прилагательных. Прилагательные этого разряда обозначают непосредственный признак (свойство) предмета, явления, который может присутствовать в нем в большей или меньшей степени. 8. На какие вопросы отвечает прилагательное? 9. Сколько у прилагательного морфологических признаков ?(напиши буквами) 10. Являются ли фамилии прилагательными? Извиняюсь , но я смог только 10 вопросов сделать причем с трудом , надеюсь помог. Ставь спасибо и ответ лучшим если не трудно и ответ понятен. :)
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