Помогите пожалуйста! Даю очень много баллов! Выразите в часах: а) 2ч 20мин, 1ч 30мин, 3ч 15мин, 5ч 24мин; б) 90мин, 250мин, 180мин, 165мин. Заранее спасибо!!!

Математика

Помогите пожалуйста! Даю очень много баллов! Выразите в часах: а) 2ч 20мин, 1ч 30мин, 3ч 15мин, 5ч 24мин; б) 90мин, 250мин, 180мин, 165мин. Заранее спасибо!!!

Автор: Гость