Помогите пожалуйста! Даю очень много баллов! Выразите в часах: а) 2ч 20мин, 1ч 30мин, 3ч 15мин, 5ч 24мин; б) 90мин, 250мин, 180мин, 165мин. Заранее спасибо!!!
Математика
Помогите пожалуйста! Даю очень много баллов! Выразите в часах: а) 2ч 20мин, 1ч 30мин, 3ч 15мин, 5ч 24мин; б) 90мин, 250мин, 180мин, 165мин. Заранее спасибо!!!
Ответ(ы):
Гость:
1. 2ч.20мин= 2 20/60 ч= 2 1/3 ч. 2. 1ч.30мин= 2 30/60ч.=2 1/2ч. 3. 90мин= 1 1/2 ч 4. 250 мин= 6 1/6 ч.
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