Помогите, пожалуйста, дам 25 балов Найдите все эпитеты, метафоры и олицетворения: Однажды ночью я проснулся от странного ощущения. Мне показалось, что я оглох во сне. Я лежал с закрытыми глазами, долго прислушивался и, нак...
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Помогите, пожалуйста, дам 25 балов Найдите все эпитеты, метафоры и олицетворения: Однажды ночью я проснулся от странного ощущения. Мне показалось, что я оглох во сне. Я лежал с закрытыми глазами, долго прислушивался и, наконец, понял, что я не оглох, а попросту за стенами дома наступила необыкновенная тишина. Умер дождь, умер ветер, умер шумливый, беспокойный сад. Я открыл глаза. Белый и ровный свет наполнял комнату. Я встал и подошел к окну - за стеклами все было снежно и безмолвно. В туманном небе на головокружительной высоте стояла одинокая луна, и вокруг нее переливался желтоватый круг. Когда же выпал первый снег? Я встал в полночь. Значит за два часа так необыкновенно изменилась земля, за два коротких часа поля, леса и сады заворожила стужа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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