Помогите пожалуйста) Детская площадка имеет форму прямоугольника, площадь котор??го равна 224м2. Одна его сторона на 2 метров больше, чем другая. Детской площадке необходимо построить бордюр. В магазине продается материал для б...

Алгебра

Помогите пожалуйста) Детская площадка имеет форму прямоугольника, площадь котор??го равна 224м2. Одна его сторона на 2 метров больше, чем другая. Детской площадке необходимо построить бордюр. В магазине продается материал для бордюра в упаковках. В одной упаковке имеется 20 метров материала. 1. Вычисли длину и ширину детской площадки. Меньшая сторона детской площадки (целое число) равна: ...м Большая сторона детской площадки (целое число) равна: ...м 2. Вычисли, сколько упаковок материала для бордюра необходимо купить. Необходимое количество упаковок равно (ответ округли до десятых): ...

Автор: Гость