Помогите пожалуйста) Детская площадка имеет форму прямоугольника, площадь котор??го равна 224м2. Одна его сторона на 2 метров больше, чем другая. Детской площадке необходимо построить бордюр. В магазине продается материал для б...
Алгебра
Помогите пожалуйста) Детская площадка имеет форму прямоугольника, площадь котор??го равна 224м2. Одна его сторона на 2 метров больше, чем другая. Детской площадке необходимо построить бордюр. В магазине продается материал для бордюра в упаковках. В одной упаковке имеется 20 метров материала. 1. Вычисли длину и ширину детской площадки. Меньшая сторона детской площадки (целое число) равна: ...м Большая сторона детской площадки (целое число) равна: ...м 2. Вычисли, сколько упаковок материала для бордюра необходимо купить. Необходимое количество упаковок равно (ответ округли до десятых): ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X(x+2)=224 x²+2x-224=0 x1=-16 x2=14- меньшая сторона 14+2=16- большая сторона Р= 2(16+14)=60 60:20=3 упаковки
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