Помогите пожалуйста. Для чего нужна операционная система? Как называется операци??нные системы, установленные на компьютерах в классе или у вас дома.срочнооооо
Информатика
Помогите пожалуйста. Для чего нужна операционная система? Как называется операци??нные системы, установленные на компьютерах в классе или у вас дома.срочнооооо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Операционная система нужна чтобы работать с разными файлами. Windows, Linux, Mac OS
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