Помогите пожалуйста)) Для получения 14г оксида азота ( II ) в реакции взаимодействия азота с кислородом затрачивается теплота в количестве 45кДж.Составьте термохимическое уравнение реакции.
Химия
Помогите пожалуйста)) Для получения 14г оксида азота ( II ) в реакции взаимодействия азота с кислородом затрачивается теплота в количестве 45кДж.Составьте термохимическое уравнение реакции.
Ответ(ы):
Гость:
14 г 45 кДж N2 + O2 = 2NO - Q 2 моль М=30 г/моль n=14/30=0,47 моль По уравнению при образовании 0,47 моль оксида азота затрачивается 45 кДж энергии, тогда при образовании 2 моль затратится: 0,47 моль - 45 кДж 2 моль - х кДж х = 2*45/0,47 = 191,5 кДж Термохимическое уравнение N2 + O2 = 2NO - 191,5 кДж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика