Помогите пожалуйста)) Для получения 14г оксида азота ( II ) в реакции взаимодействия азота с кислородом затрачивается теплота в количестве 45кДж.Составьте термохимическое уравнение реакции.

Химия

Помогите пожалуйста)) Для получения 14г оксида азота ( II ) в реакции взаимодействия азота с кислородом затрачивается теплота в количестве 45кДж.Составьте термохимическое уравнение реакции.

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