Помогите пожалуйста! Для участие в эстафете нужно разделить 36 девочек и 24 мальчи??а на команды с одинаковым числом участником,состоящие только из мальчиков или только из девочек.Какое наибольшее число участников может быть в...

Математика

Помогите пожалуйста! Для участие в эстафете нужно разделить 36 девочек и 24 мальчи??а на команды с одинаковым числом участником,состоящие только из мальчиков или только из девочек.Какое наибольшее число участников может быть в каждой команде?Сколько команд получится.

Автор: Гость