Помогите пожалуйста ,это эскиз юбки ,а мне нужно нарисовать к нему чертеж ,или напишите как юбка называется

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Помогите пожалуйста ,это эскиз юбки ,а мне нужно нарисовать к нему чертеж ,или напишите как юбка называется
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Тюник!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я согласен                                                            
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