Помогите пожалуйста ,это эскиз юбки ,а мне нужно нарисовать к нему чертеж ,или напишите как юбка называется
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Помогите пожалуйста ,это эскиз юбки ,а мне нужно нарисовать к нему чертеж ,или напишите как юбка называется
Ответ(ы):
Гость:
Тюник!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я согласен
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