ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЭТО ОЧЕНЬ СРОЧНО 1) Вычислите (7-x)(7+x)+(x+3)² при x=-3,5 2) Решите уравнение 2(x-2)(x+2)-(x-1)²=x²-5
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЭТО ОЧЕНЬ СРОЧНО 1) Вычислите (7-x)(7+x)+(x+3)² при x=-3,5 2) Решите уравнение 2(x-2)(x+2)-(x-1)²=x²-5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (7-(-3.5))(7+(-3.5))+((-3.5)+3)²= =(7+3.5)(7-3.5)+(-0.5)²=37 2(x-2)(x+2)-(x-1)²=x²-5 1) (x-1)²=(x-1)(x-1)=x²-x-x+1=x²-2x+1 2) (x-2)(x-2)=x²-2x-2x+4=x²-4x+4 3) 2(x²-4x+4)=2x²-8x+8 2x²-8x+8-x²+4x-4-x²+5=0 -4x+9=0 -4x=-9 x=-9/(-4)=2.25
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