ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЭТО ОЧЕНЬ СРОЧНО 1) Вычислите (7-x)(7+x)+(x+3)² при x=-3,5 2) Решите уравнение 2(x-2)(x+2)-(x-1)²=x²-5

Алгебра

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЭТО ОЧЕНЬ СРОЧНО 1) Вычислите (7-x)(7+x)+(x+3)² при x=-3,5 2) Решите уравнение 2(x-2)(x+2)-(x-1)²=x²-5

Автор: Гость