ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЭТО СРОЧНО. ДАЮ 50 БАЛЛОВ .Точка S не лежит в плоскости паралл??лограмма ABCD. Докажите , что линия пересечения плоскостей SAB и SCD параллельна плоскости параллелограмма. ОБЯЗАТЕЛЬНО С РИСУНКОМ

Геометрия

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЭТО СРОЧНО. ДАЮ 50 БАЛЛОВ .Точка S не лежит в плоскости паралл??лограмма ABCD. Докажите , что линия пересечения плоскостей SAB и SCD параллельна плоскости параллелограмма. ОБЯЗАТЕЛЬНО С РИСУНКОМ

Автор: Гость