ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЭТО СРОЧНО. ДАЮ 50 БАЛЛОВ .Точка S не лежит в плоскости паралл??лограмма ABCD. Докажите , что линия пересечения плоскостей SAB и SCD параллельна плоскости параллелограмма. ОБЯЗАТЕЛЬНО С РИСУНКОМ

Геометрия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЭТО СРОЧНО. ДАЮ 50 БАЛЛОВ .Точка S не лежит в плоскости паралл??лограмма ABCD. Докажите , что линия пересечения плоскостей SAB и SCD параллельна плоскости параллелограмма. ОБЯЗАТЕЛЬНО С РИСУНКОМ
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Гость:
Держи, надеюсь я успела во время:)
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