Помогите ,пожалуйста!!!! Формула летучего соединения с Гидрогеном ЕН3 ,массовая доля Гидрогена в нем- 17,6 %. Определите соединение.
Химия
Помогите ,пожалуйста!!!! Формула летучего соединения с Гидрогеном ЕН3 ,массовая доля Гидрогена в нем- 17,6 %. Определите соединение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: w(H) = 17,6% Найти: RH ₃ решение: Mr(в-ва) = [Ar(э) ∙ n(э)\w(э) ] ∙100% = [1 ∙ 3\17,6%] ∙ 100% = 17 RH₃ = 17 R + 1 ·3 = 17 R = 17-3 R = 14 Ar(R) = 14, N - азот, следовательно формула вещества - NH ₃(аммиак) Ответ: NH₃(аммиак)
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