Помогите ,пожалуйста!!!! Формула летучего соединения с Гидрогеном ЕН3 ,массовая доля Гидрогена в нем- 17,6 %. Определите соединение.

Химия

Помогите ,пожалуйста!!!! Формула летучего соединения с Гидрогеном ЕН3 ,массовая доля Гидрогена в нем- 17,6 %. Определите соединение.

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