Помогите, пожалуйста! Функции, 7 класс. Графиком функции служит ломаная ABCD, где A(-3; -1)B(0; 2)C(3; -1)D(6; 2). Постройте график этой функции. Найдите по графику значение аргумента, которым соответствует значение функции, р...

Алгебра

Помогите, пожалуйста! Функции, 7 класс. Графиком функции служит ломаная ABCD, где A(-3; -1)B(0; 2)C(3; -1)D(6; 2). Постройте график этой функции. Найдите по графику значение аргумента, которым соответствует значение функции, равное: a) 0; б) 1; в) 1.5; г) -

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