Помогите, пожалуйста! Функции, 7 класс. Графиком функции служит ломаная ABCD, где A(-3; -1)B(0; 2)C(3; -1)D(6; 2). Постройте график этой функции. Найдите по графику значение аргумента, которым соответствует значение функции, р...
Алгебра
Помогите, пожалуйста! Функции, 7 класс. Графиком функции служит ломаная ABCD, где A(-3; -1)B(0; 2)C(3; -1)D(6; 2). Постройте график этой функции. Найдите по графику значение аргумента, которым соответствует значение функции, равное: a) 0; б) 1; в) 1.5; г) -
Ответ(ы) на вопрос:
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Каждому значению функции соответствует одно или несколько значений аргумента, при которых выполняется заданная функциональная зависимость. Нахождение аргумента зависит от способа задания функции.
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