Помогите, пожалуйста! Функции, 7 класс. Графиком функции служит ломаная ABCD, где A(-3; -1)B(0; 2)C(3; -1)D(6; 2). Постройте график этой функции. Найдите по графику значение аргумента, которым соответствует значение функции, р...

Алгебра
Помогите, пожалуйста! Функции, 7 класс. Графиком функции служит ломаная ABCD, где A(-3; -1)B(0; 2)C(3; -1)D(6; 2). Постройте график этой функции. Найдите по графику значение аргумента, которым соответствует значение функции, равное: a) 0; б) 1; в) 1.5; г) -
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждому значению функции соответствует одно или несколько значений аргумента, при которых выполняется заданная функциональная зависимость. Нахождение аргумента зависит от способа задания функции.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какое натуральное число называют делителем числа x?
Ответить
Алгебра
14 Монет! ПОМОГИТЕ Раскройте скобки: а) (х-у)+(у-х)-(х+у); б) (m+n)-(n+p)-(m+p); в) (m-n)+(n-c)-(m-c); г) (a+b-c)+(a-b+c)-(a-b-c).
Ответить
История
Где происходило сражение русско турецкой войны
Ответить
Русский язык
Проверочные слова к словам сдул,звон,лес,птиц ПЛИЗ
Ответить
Алгебра
Решить неравенство 4(1+x)>x-2
Ответить