Помогите пожалуйста ! Георгий Константинович Жуков . Как называется указанная награда на его груди ? Какое звание получает человек , награжденный ею ?

История

Помогите пожалуйста ! Георгий Константинович Жуков . Как называется указанная награда на его груди ? Какое звание получает человек , награжденный ею ?

Автор: Гость