Помогите пожалуйста я немного сомневаюсь в своем ответе. Задача: Родителей Бори ??овут Лена и Лёня. Если писать их имена, не ставя точки над буквой ё , то в некоторых падежах будет не понятно, о ком идет речь. В каких и в скол...

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Помогите пожалуйста я немного сомневаюсь в своем ответе. Задача: Родителей Бори ??овут Лена и Лёня. Если писать их имена, не ставя точки над буквой ё , то в некоторых падежах будет не понятно, о ком идет речь. В каких и в скольких ???? P.s (У меня 2 получилось)

Автор: Гость