Помогите пожалуйста! Я решила но я не уверенна! От двух пристаней, расстояние межд?? ними 350 км, в 11 часов отправились на встречу друг другу два теплохода. Скорость первого 32 км/ ч, скорость второго 38 км/ч. В какое время те...

Математика

Помогите пожалуйста! Я решила но я не уверенна! От двух пристаней, расстояние межд?? ними 350 км, в 11 часов отправились на встречу друг другу два теплохода. Скорость первого 32 км/ ч, скорость второго 38 км/ч. В какое время теплоходы встретятся. Заранее спасибо!

Автор: Гость