Помогите пожалуйста! Я решила но я не уверенна! От двух пристаней, расстояние межд?? ними 350 км, в 11 часов отправились на встречу друг другу два теплохода. Скорость первого 32 км/ ч, скорость второго 38 км/ч. В какое время те...
Математика
Помогите пожалуйста! Я решила но я не уверенна! От двух пристаней, расстояние межд?? ними 350 км, в 11 часов отправились на встречу друг другу два теплохода. Скорость первого 32 км/ ч, скорость второго 38 км/ч. В какое время теплоходы встретятся. Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 32+38=70 км/час- скорость двух теплоходов вместе. 2) 350 : 70 = 5 часов они были в пути. 3)11+5-16 часов. выехали они в 11 часов через 5 часов встретятся , значит в 16 часов Ответ теплоходы встретятся в 16 часов.
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