Помогите пожалуйста я вас очень прошу пишите с условием ото я не понимаю как правильно писать В ШКОЛЬНОМ УГОЛКЕ ПРИРОДЫ ТРИ АКВАРИУМА; В ПЕРВОМ 8 РЫБОК, А В ВТОРОМ НА 3 РЫБКИ МЕНЬШЕ, ЧЕМ В ПЕРВОМ, А В ТРЕТЕМ СТОЛЬКО РЫБОК, СКОЛ...

Математика

Помогите пожалуйста я вас очень прошу пишите с условием ото я не понимаю как правильно писать В ШКОЛЬНОМ УГОЛКЕ ПРИРОДЫ ТРИ АКВАРИУМА; В ПЕРВОМ 8 РЫБОК, А В ВТОРОМ НА 3 РЫБКИ МЕНЬШЕ, ЧЕМ В ПЕРВОМ, А В ТРЕТЕМ СТОЛЬКО РЫБОК, СКОЛЬКО В ПЕРВОМ И ВТОРОМ АКВАРИУМАХ ВМЕСТЕ СКОЛЬКО РЫБОК В ТРЕТЕМ АКВАРИУМЕ?? пишите с условием пожалуйста...

Автор: Гость