Помогите пожалуйста я вас очень прошу пишите с условием ото я не понимаю как правильно писать В ШКОЛЬНОМ УГОЛКЕ ПРИРОДЫ ТРИ АКВАРИУМА; В ПЕРВОМ 8 РЫБОК, А В ВТОРОМ НА 3 РЫБКИ МЕНЬШЕ, ЧЕМ В ПЕРВОМ, А В ТРЕТЕМ СТОЛЬКО РЫБОК, СКОЛ...
Математика
Помогите пожалуйста я вас очень прошу пишите с условием ото я не понимаю как правильно писать В ШКОЛЬНОМ УГОЛКЕ ПРИРОДЫ ТРИ АКВАРИУМА; В ПЕРВОМ 8 РЫБОК, А В ВТОРОМ НА 3 РЫБКИ МЕНЬШЕ, ЧЕМ В ПЕРВОМ, А В ТРЕТЕМ СТОЛЬКО РЫБОК, СКОЛЬКО В ПЕРВОМ И ВТОРОМ АКВАРИУМАХ ВМЕСТЕ СКОЛЬКО РЫБОК В ТРЕТЕМ АКВАРИУМЕ?? пишите с условием пожалуйста...
Ответ(ы):
Гость:
1) 8-3=5(рыбок) во втором аквариуме 2) 8+5=13(рыбок)в третьем аквариуме. Ответ:13 рыбок
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