ПОМОГИТЕ , ПОЖАЛУЙСТА . Как записать кратко? " Со временем мы будем получать всё больше электронных писем , сообщений смс и голосовой почты по телефону , видеозвонков и сообщений "
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ПОМОГИТЕ , ПОЖАЛУЙСТА . Как записать кратко? " Со временем мы будем получать всё больше электронных писем , сообщений смс и голосовой почты по телефону , видеозвонков и сообщений "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вскоре мы будем получать больше писем, сообщений, голосовой почты и видеозвонков.
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