Помогите пожалуйста!!! Какая масса серной кислоты содержалась в растворе, если на его нейтрализацию пошло 243 мл раствора гидроксида натрия с массовой долей щелочи 2,5% и плотностью p=1,029г/мл

Химия

Помогите пожалуйста!!! Какая масса серной кислоты содержалась в растворе, если на его нейтрализацию пошло 243 мл раствора гидроксида натрия с массовой долей щелочи 2,5% и плотностью p=1,029г/мл

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