Помогите пожалуйста!!! Какая масса серной кислоты содержалась в растворе, если на его нейтрализацию пошло 243 мл раствора гидроксида натрия с массовой долей щелочи 2,5% и плотностью p=1,029г/мл
Химия
Помогите пожалуйста!!! Какая масса серной кислоты содержалась в растворе, если на его нейтрализацию пошло 243 мл раствора гидроксида натрия с массовой долей щелочи 2,5% и плотностью p=1,029г/мл
Ответ(ы):
Гость:
2NaOH + H₂SO₄ = Na₂SO₄ + 2H₂O m(р-ра) = p(р-ра)*V(р-ра) = 1,029*243 = 250 г m(NaOH) = m(р-ра)*w(NaOH) = 250*0,025 = 6,25 г n(NaOH) = m(NaOH)/M(NaOH) = 6,25/40 = 0,16 моль n(H ₂SO₄) = n(NaOH)/2 = 0,08 моль m(H₂SO₄) = n(H₂SO₄)*M(H₂SO₄) = 0,08*98 = 7,84 г
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