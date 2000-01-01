Помогите пожалуйста Какая температура воздуха на вершине 2000 км если возле поднож??я на высоте 900 м температура +22?????

География

Помогите пожалуйста Какая температура воздуха на вершине 2000 км если возле поднож??я на высоте 900 м температура +22?????

Автор: Гость