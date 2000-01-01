Помогите пожалуйста Какая температура воздуха на вершине 2000 км если возле поднож??я на высоте 900 м температура +22?????

География
Помогите пожалуйста Какая температура воздуха на вершине 2000 км если возле поднож??я на высоте 900 м температура +22?????
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
с каждым километром температура уменьшается на 6 градусов,22-6=16,и ещё 100м получится 16-0.06=15.94градуса
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Продолжите фразу отец всегда был занят лишь собствеными чувствами
Ответить
Физика
В начальный момент времени в замкнутом сосуде содержатся пары спирта. График температуры содержимого сосуда от времени представлен на рисунке. Пр...
Ответить
Алгебра
Решить: √0.8*14.4*0.5
Ответить
Русский язык
На какие вопросы отвечают | и || спряжение???
Ответить
Русский язык
Покажите на 2-3 примерах что окончание,суффикс и приставка действительно яляются значимыми частями слова
Ответить
Математика
Периметр квадрата равен 28 см. Чему будет равна площадь квадрата, если его сторну у??линить на 2 см???
Ответить
История
Какое схотство у лбдей и богов
Ответить
География
Для какого экономического района характерна самая высокая в России доля городсокого населения?*) а)центрального б)северного в)северо-западно...
Ответить
Математика
Новая машина может выкопатьканву за 8 часов, а старая за 12 часов.Новая машина работала 3 часа, а старая 5 часов. Какую часть канавы осталось выкоп...
Ответить
Математика
Примите за единичный отрезок длину 10 клеток тетради и отметьте на координатном луче числа 1/10;2/10;3/10;4/10;5/10;6/10;7/10;8/10;9/10;
Ответить