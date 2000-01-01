Помогите пожалуйста Какая температура воздуха на вершине 2000 км если возле поднож??я на высоте 900 м температура +22?????
География
Помогите пожалуйста Какая температура воздуха на вершине 2000 км если возле поднож??я на высоте 900 м температура +22?????
Ответ(ы):
Гость:
с каждым километром температура уменьшается на 6 градусов,22-6=16,и ещё 100м получится 16-0.06=15.94градуса
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
В начальный момент времени в замкнутом сосуде содержатся пары спирта. График температуры содержимого сосуда от времени представлен на рисунке. Пр...
Алгебра
Русский язык
Русский язык
Покажите на 2-3 примерах что окончание,суффикс и приставка действительно яляются значимыми частями слова
Математика
Периметр квадрата равен 28 см. Чему будет равна площадь квадрата, если его сторну у??линить на 2 см???
География
Для какого экономического района характерна самая высокая в России доля городсокого населения?*) а)центрального б)северного в)северо-западно...
Математика
Новая машина может выкопатьканву за 8 часов, а старая за 12 часов.Новая машина работала 3 часа, а старая 5 часов. Какую часть канавы осталось выкоп...