Помогите пожалуйста!!!!!!!!Какое историческое событие запечатлел И.А.Крылов в басне «Волк на псарне»? даю 30 балов
Литература
Помогите пожалуйста!!!!!!!!Какое историческое событие запечатлел И.А.Крылов в басне «Волк на псарне»? даю 30 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Историческое событие- Наполеон предложил Кутузову мирные переговоры, Кутузов отклонил предложение и напал на Наполеона Бонапарта, поражение при Тарутине Удачи получи 5
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