Помогите...пожалуйста.. --Какое из перечисленных озер имеет тектоническое происхождение? 1)Иссык-Куль 2)Ладожское 3)Онежское 4)Чудское --Какой из перечисленных народов , Проживающих на территории России, является наиболе...

География
Помогите...пожалуйста.. --Какое из перечисленных озер имеет тектоническое происхождение? 1)Иссык-Куль 2)Ладожское 3)Онежское 4)Чудское --Какой из перечисленных народов , Проживающих на территории России, является наиболее малочисленным ? 1)чуваши 2)якуты 3)мордва 4)татары
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Ответы: 1)Иссык-Куль 2)якуты
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