Помогите пожалуйста какой глагол вставить в предложение "My friends and I ____ from Russia" am,is,are или have,has.
Английский язык
Помогите пожалуйста какой глагол вставить в предложение "My friends and I ____ from Russia" am,is,are или have,has.
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