ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Какой объем хлороводорода образуется при взаимодействии ??лора количеством вещества 2 моль и водорода массой 8 г, если практический выход - 80%?

Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Какой объем хлороводорода образуется при взаимодействии ??лора количеством вещества 2 моль и водорода массой 8 г, если практический выход - 80%?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: задача на избыток-недостаток: H2+Cl2=2HCl Нужно найти количество водорода и сравнить с количеством хлора, по реакции они должны быть взяты в одинаковых количествах, т.к. n(H2)/n(Cl2)=1/1 n(Cl2)=2 моль n(H2)=8(г)/2(г/моль)=4 моль   , следовательно водород находится в избытке а хлор в недостатке, чтобы рассчитать количество продукта, нужно рассчитывать от недостатка. Из реакции следует: n(Cl2)/n(HCl)=1/2      n(HCl)=2*n(Cl2)=2*2=4  моль - это теоретическое значение. Но у нас еще имеется выход 80%, значит практическое значение количества хлороводорода: n(HCl)пр=4*0,8=3,2 моль V(HCl)=n(HCl)*Vm=3,2(моль)*22,4(л/моль)=71,68 л Vm-молярный объем Ответ:V(HCl)=71,68 л
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