Помогите пожалуйста!!купили 3 кг печива и 2 кг цукерок и заплатилиза покупку95грн.скаильки коштуэ 1 кг цукерок и 1 кг печива якщо цукеркы на 10 гривень дорожче за печиво

Математика

Помогите пожалуйста!!купили 3 кг печива и 2 кг цукерок и заплатилиза покупку95грн.скаильки коштуэ 1 кг цукерок и 1 кг печива якщо цукеркы на 10 гривень дорожче за печиво

Автор: Гость