Помогите пожалуйста!!купили 3 кг печива и 2 кг цукерок и заплатилиза покупку95грн.скаильки коштуэ 1 кг цукерок и 1 кг печива якщо цукеркы на 10 гривень дорожче за печиво
Математика
Помогите пожалуйста!!купили 3 кг печива и 2 кг цукерок и заплатилиза покупку95грн.скаильки коштуэ 1 кг цукерок и 1 кг печива якщо цукеркы на 10 гривень дорожче за печиво
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Печево 1кг=хгрн цукерки1кг=х+10грн 2(х+10)+3х=95 2х+20+3х=95 5х=75 х=15грн-печево х+10=25грн-цукерки
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