Помогите пожалуйста! Мама раздала 20 конфет поровну 3 дочерям и 2 сыновьям. Сколько ??онфет получил каждый ребёнок? нужно составить выражение

Математика

Помогите пожалуйста! Мама раздала 20 конфет поровну 3 дочерям и 2 сыновьям. Сколько ??онфет получил каждый ребёнок? нужно составить выражение

Автор: Гость