Помогите пожалуйста! Мама раздала 20 конфет поровну 3 дочерям и 2 сыновьям. Сколько ??онфет получил каждый ребёнок? нужно составить выражение

Математика
Помогите пожалуйста! Мама раздала 20 конфет поровну 3 дочерям и 2 сыновьям. Сколько ??онфет получил каждый ребёнок? нужно составить выражение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 = х * (3+2) 5х = 20 х = 4 Каждый получил по 4
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