Помогите,пожалуйста! :* match a noun 'recognize' with proper suffix to make an adjective. а) -our б) -ive в) -y г) -al д) -able

Английский язык

Помогите,пожалуйста! :* match a noun 'recognize' with proper suffix to make an adjective. а) -our б) -ive в) -y г) -al д) -able

Автор: Гость