Помогите пожалуйста Между какими из попарно указанных веществ возможны химичес??ие реакции? Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 1) цинк + серная кислота (разб.) 2) алюминий + хлорид меди (II) 3) медь + фосфорная кисл...

Химия

Помогите пожалуйста Между какими из попарно указанных веществ возможны химичес??ие реакции? Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 1) цинк + серная кислота (разб.) 2) алюминий + хлорид меди (II) 3) медь + фосфорная кислота 4) железо + хлорид калия

Автор: Гость