Помогите пожалуйста Между какими из попарно указанных веществ возможны химичес??ие реакции? Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 1) цинк + серная кислота (разб.) 2) алюминий + хлорид меди (II) 3) медь + фосфорная кисл...
Химия
Помогите пожалуйста Между какими из попарно указанных веществ возможны химичес??ие реакции? Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 1) цинк + серная кислота (разб.) 2) алюминий + хлорид меди (II) 3) медь + фосфорная кислота 4) железо + хлорид калия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Zn + H2SO4 =ZnSO4 + H22Al + 3CuCl2 = 2AlCl3 + 3Cu
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