Помогите пожалуйста !!!!!мне нужно 4примерчика решить!!!!Пожалуйста!!!помогите!!!SOS!!! 1) l2x плюс 1 l меньше 3 2)l 1 - 2x l меньше или равно 5 3) l 4x плюс 1l меньше 7 4)l 2x плюс 3 l меньше или равно 4
Математика
Помогите пожалуйста !!!!!мне нужно 4примерчика решить!!!!Пожалуйста!!!помогите!!!SOS!!! 1) l2x плюс 1 l меньше 3 2)l 1 - 2x l меньше или равно 5 3) l 4x плюс 1l меньше 7 4)l 2x плюс 3 l меньше или равно 4
Ответ(ы):
Гость:
1 надо убрать модуль а дальше через систему решать 2 надо так 1-2меньше иль равно 5 и 1-2икс больше или равно -5 3пример через систему 4 так как я говорил про второй
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