ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Мне нужно 5 задач на скорость, время, расстояние и задачу на н??встречу друг другу, и задачу чтобы машины или самолёты догоняли друг друга. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ЗАРАНИЕ СПАСИБО.

Гость: Гость:

1)Самолёт летел мо скоростью 950 км/ч. Ему навстречу летит вертолёт со скоростью 320 км/ч. Через 6 часов они встретились. Какое расстояние было между ними изначально. 2) Петя вышел из своего дома в 11:30 и пошёл в школу со скоростью 4 км/ч. От дома Пети до школы 20км. Сколько он будет идти в школу?