Помогите пожалуйста . Мне нужно мини - проект на тему где мы теряем воду.

Право
Помогите пожалуйста . Мне нужно мини - проект на тему где мы теряем воду.
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