Помогите пожалуйста . Мне нужно мини - проект на тему где мы теряем воду.
Право
Помогите пожалуйста . Мне нужно мини - проект на тему где мы теряем воду.
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
А20.Укажите неправильный словообразовательный ряд. 1) Круг - окружить – окружение 3) Проход – прохожий – 2) Юный – юноша – юношество проходить ...
Литература
Константин Георгиевич Паустовский (кот- ворюга). Надо сделать рассказ о коте: вне??ний вид, поведение, отношение к людям.
Математика
3-х значное число записано разными цифрами, в порядке увелечения их значения, но в ??го названии все слова начинаются с одной буквы. Другое 3-х зна...