Помогите пожалуйста,мне решить задачу. Турист несет на спине рюкзак массой 10 кг.??пределите массу туриста,если,находясь в состоянии покоя,он производит на поверхность давление в 15 кПа.Площадь подошвы его обуви состовляет 60...

Физика

Помогите пожалуйста,мне решить задачу. Турист несет на спине рюкзак массой 10 кг.??пределите массу туриста,если,находясь в состоянии покоя,он производит на поверхность давление в 15 кПа.Площадь подошвы его обуви состовляет 600 см в квадрате.

Автор: Гость