Помогите пожалуйста,мне решить задачу. Турист несет на спине рюкзак массой 10 кг.??пределите массу туриста,если,находясь в состоянии покоя,он производит на поверхность давление в 15 кПа.Площадь подошвы его обуви состовляет 60...
Физика
Помогите пожалуйста,мне решить задачу. Турист несет на спине рюкзак массой 10 кг.??пределите массу туриста,если,находясь в состоянии покоя,он производит на поверхность давление в 15 кПа.Площадь подошвы его обуви состовляет 600 см в квадрате.
Ответ(ы):
Гость:
600 см в квадрате = 0,06 м в квадрате 15 кПа= 15000 Па давление= сила/площадь 15000=((10+х)*g)/0,06 х=80 кг из расчета , что g=10 н/м в квадрате
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