Помогите пожалуйста,мне срочно до завтра надо. Выпишите из интересного для вас х??дожественного произведения пять предложений с обособленными обстоятельствами,выраженными одиночным деепричастием или деепричастным оборотом.

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Помогите пожалуйста,мне срочно до завтра надо. Выпишите из интересного для вас х??дожественного произведения пять предложений с обособленными обстоятельствами,выраженными одиночным деепричастием или деепричастным оборотом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Высокой страсти не имея для звуков жизни не щадить, не мог он ямба от хорея, как мы ни бились, отличить (А. Пушкин) . 2) Зина, появившись в дверях, громко закричала (М. Булгаков) . 3) Ногтев стоял у дверей, опершись плечами о косяк (А. Чехов) . 4) Благоухая, сохли травы, дымясь, курились облака (И. Бунин) . 5) Несколько дней лил, не переставая, холодный дождь (К. Паустовский)
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