Помогите пожалуйста. Мне в домашней работе надо было выписать словосочетания. Вот они "каково горит, ярко горели, загоревшая кровля, погорелые жители, горели в темноте". Проверьте, все ли словосочетания являются словосочетаниями.
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Помогите пожалуйста. Мне в домашней работе надо было выписать словосочетания. Вот они "каково горит, ярко горели, загоревшая кровля, погорелые жители, горели в темноте". Проверьте, все ли словосочетания являются словосочетаниями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сомневаюсь только насчёт "каково горит"... а так всё вышеперечисленное-словосочетания.
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