Помогите пожалуйста. на покраску 32 досок нужно 8 ч.сколько времени потре чтобы пок??асить 75 досок . можно покрасить 90 досок за 24 ч.если работать с той же производительностью.

Математика

Помогите пожалуйста. на покраску 32 досок нужно 8 ч.сколько времени потре чтобы пок??асить 75 досок . можно покрасить 90 досок за 24 ч.если работать с той же производительностью.

Автор: Гость