ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. На прямой расположены 5 точек А,В,С,D и Е так,что АС=5 см, АЕ = 4 см,ВС=14 см,ВD=2 cм,DE=3 cм . Найдите расстояние между серединами отрезков AB и CD

Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. На прямой расположены 5 точек А,В,С,D и Е так,что АС=5 см, АЕ = 4 см,ВС=14 см,ВD=2 cм,DE=3 cм . Найдите расстояние между серединами отрезков AB и CD
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 100% уверена АВ=9см; CD=12см
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