ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. На прямой расположены 5 точек А,В,С,D и Е так,что АС=5 см, АЕ = 4 см,ВС=14 см,ВD=2 cм,DE=3 cм . Найдите расстояние между серединами отрезков AB и CD

Алгебра

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. На прямой расположены 5 точек А,В,С,D и Е так,что АС=5 см, АЕ = 4 см,ВС=14 см,ВD=2 cм,DE=3 cм . Найдите расстояние между серединами отрезков AB и CD

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