Помогите пожалуйста На путь из пункта A в пункт B велосипедист потратил 3 3/6 ч.а на путь из пункта B в Пункт C -на 1 1/3 ч. Меньше. Сколько часов потратил велосипедист на путь из пункта A в пункт C.
Математика
Помогите пожалуйста На путь из пункта A в пункт B велосипедист потратил 3 3/6 ч.а на путь из пункта B в Пункт C -на 1 1/3 ч. Меньше. Сколько часов потратил велосипедист на путь из пункта A в пункт C.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 3/6-11/3=3 3/6-3 2/6=1/6 3 3/6+1/6= 3 4/6=3 2/3
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