Помогите пожалуйста На путь из пункта A в пункт B велосипедист потратил 3 3/6 ч.а на путь из пункта B в Пункт C -на 1 1/3 ч. Меньше. Сколько часов потратил велосипедист на путь из пункта A в пункт C.

Математика

Помогите пожалуйста На путь из пункта A в пункт B велосипедист потратил 3 3/6 ч.а на путь из пункта B в Пункт C -на 1 1/3 ч. Меньше. Сколько часов потратил велосипедист на путь из пункта A в пункт C.

Автор: Гость