Помогите, пожалуйста! На цифры которые написаны ручкой можете не обращать особого внимания(сам пытался сделать:)) Первый правильный ответ- лучший!

Математика
Помогите, пожалуйста! На цифры которые написаны ручкой можете не обращать особого внимания(сам пытался сделать:)) Первый правильный ответ- лучший!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
415*382=158530 правильный ответ Г
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