Помогите, пожалуйста! На цифры которые написаны ручкой можете не обращать особого внимания(сам пытался сделать:)) Первый правильный ответ- лучший!

Математика

Помогите, пожалуйста! На цифры которые написаны ручкой можете не обращать особого внимания(сам пытался сделать:)) Первый правильный ответ- лучший!

Автор: Гость