Помогите пожалуйста. Надо было составить уравнение прямой, известны 2 точки С(2;5) и точка D(5;2), я составила уравнение прямой, получилось x+y-7=0. а как проверит его? Правильно оно или нет? Помогиииите, очень прошу)))
Алгебра
Помогите пожалуйста. Надо было составить уравнение прямой, известны 2 точки С(2;5) и точка D(5;2), я составила уравнение прямой, получилось x+y-7=0. а как проверит его? Правильно оно или нет? Помогиииите, очень прошу)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто 1)место x=2 а место y=5 2)место x=5 y=2 подставь и всьо
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