Помогите пожалуйста. Надо было составить уравнение прямой, известны 2 точки С(2;5) и точка D(5;2), я составила уравнение прямой, получилось x+y-7=0. а как проверит его? Правильно оно или нет? Помогиииите, очень прошу)))

Алгебра

Помогите пожалуйста. Надо было составить уравнение прямой, известны 2 точки С(2;5) и точка D(5;2), я составила уравнение прямой, получилось x+y-7=0. а как проверит его? Правильно оно или нет? Помогиииите, очень прошу)))

Автор: Гость