Помогите , пожалуйста!!!!!!! Надо ответить на вопросы по теме "Образ человека 20-21 века" 1. Как представляли человека нового времени? (в искусстве, в смыле , например, на картинах) 2. На что обращали внимание , что замечали ...

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Помогите , пожалуйста!!!!!!! Надо ответить на вопросы по теме "Образ человека 20-21 века" 1. Как представляли человека нового времени? (в искусстве, в смыле , например, на картинах) 2. На что обращали внимание , что замечали в человеке в 20 веке ? 3. Что считалось идеалом? Это срочно, помогите!!!! Развернуто , если можно.

Автор: Гость