Помогите , пожалуйста!!!!!!! Надо ответить на вопросы по теме "Образ человека 20-21 века" 1. Как представляли человека нового времени? (в искусстве, в смыле , например, на картинах) 2. На что обращали внимание , что замечали ...
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Помогите , пожалуйста!!!!!!! Надо ответить на вопросы по теме "Образ человека 20-21 века" 1. Как представляли человека нового времени? (в искусстве, в смыле , например, на картинах) 2. На что обращали внимание , что замечали в человеке в 20 веке ? 3. Что считалось идеалом? Это срочно, помогите!!!! Развернуто , если можно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 1 вопрос чтото не понятное картины непонятные на 2 вопрос что у них машыны чуть современее на 3 вопрос считалось идеалом деньги денги правят миром
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