Помогите пожалуйста надо поговорки приметы загадки про апрель по окружающему
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Помогите пожалуйста надо поговорки приметы загадки про апрель по окружающему
Ответ(ы):
Гость:
Апрель всех напоит. Апрель, апрель - на дворе звенит капель. Застучал дождями звонко Марту месяцу вдогонку, Звук настроив под капель, Месяц следуйщий... В апреле сыро - к хорошей пашне и грибному лету.
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