Помогите пожалуйста!!!Надо решить уравнением!!! Скорость автомобиля - 60км\ч. Скоро??ть всадника на 3 км\ч больше скорости велосипедиста и в 5 раз меньше скорости автомобиля . Чему равна скорость велосипедиста?

Математика

Помогите пожалуйста!!!Надо решить уравнением!!! Скорость автомобиля - 60км\ч. Скоро??ть всадника на 3 км\ч больше скорости велосипедиста и в 5 раз меньше скорости автомобиля . Чему равна скорость велосипедиста?

Автор: Гость