Помогите пожалуйста!!!Надо решить уравнением!!! Скорость автомобиля - 60км\ч. Скоро??ть всадника на 3 км\ч больше скорости велосипедиста и в 5 раз меньше скорости автомобиля . Чему равна скорость велосипедиста?
Математика
Помогите пожалуйста!!!Надо решить уравнением!!! Скорость автомобиля - 60км\ч. Скоро??ть всадника на 3 км\ч больше скорости велосипедиста и в 5 раз меньше скорости автомобиля . Чему равна скорость велосипедиста?
Ответ(ы):
Гость:
Х•5=60. х=60:5 Ну и так далее...(скорость всадника) Волбщем х=12(км/ч)-скорость всадника Теперь найдем скорость велосипедиста: 12-3=у у= 12-3 у=9(км/ч)-скорость велосипедиста. Так пойдёт?
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