Помогите пожалуйста надо срочно: 1. Периметр прямоугольника 17,4 см. Найдите его ши??ину, если она на 2,5 см меньше длины. 2. В мешке было 55 кг картрфеля. Из него взяли 4\5 всего картофеля. Сколько кг картофеля осталось в м...
Математика
Помогите пожалуйста надо срочно: 1. Периметр прямоугольника 17,4 см. Найдите его ши??ину, если она на 2,5 см меньше длины. 2. В мешке было 55 кг картрфеля. Из него взяли 4\5 всего картофеля. Сколько кг картофеля осталось в мешке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(17,4:2-2,5):2=3,1(см)ширина 3,1+2,5=5,6(см) длина прямоугольника 55:5×4=44кг взяли 55-44=11кг картофеля осталось
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