Помогите пожалуйста надо срочно: 1. Периметр прямоугольника 17,4 см. Найдите его ши??ину, если она на 2,5 см меньше длины. 2. В мешке было 55 кг картрфеля. Из него взяли 4\5 всего картофеля. Сколько кг картофеля осталось в м...

Математика

Помогите пожалуйста надо срочно: 1. Периметр прямоугольника 17,4 см. Найдите его ши??ину, если она на 2,5 см меньше длины. 2. В мешке было 55 кг картрфеля. Из него взяли 4\5 всего картофеля. Сколько кг картофеля осталось в мешке?

Автор: Гость