Помогите пожалуйста надо срочно! Какие 6 чисел от 1 до 21 нужно прибавить к 16, чтобы получить 60? Числа не должны повторяться. Тоже самое нужно сделать с числами 17 и 18.
Математика
Помогите пожалуйста надо срочно! Какие 6 чисел от 1 до 21 нужно прибавить к 16, чтобы получить 60? Числа не должны повторяться. Тоже самое нужно сделать с числами 17 и 18.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)16,4,5,6,7,9,13 б)17,3,5,6,7,9,13 в)18,2,5,6,7,9,13
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