Помогите пожалуйста надо срочно! Какие 6 чисел от 1 до 21 нужно прибавить к 16, чтобы получить 60? Числа не должны повторяться. Тоже самое нужно сделать с числами 17 и 18.

Математика

Помогите пожалуйста надо срочно! Какие 6 чисел от 1 до 21 нужно прибавить к 16, чтобы получить 60? Числа не должны повторяться. Тоже самое нужно сделать с числами 17 и 18.

Автор: Гость