ПОМОГИТЕ!!!ПОЖАЛУЙСТА,НАДО ЗАВТРА РАССКАЗАТЬ. НАПИШИТЕ 2-4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА АНГЛИЙС??ОМ ЯЗЫКЕ,НА ТЕМУ:ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КАТАСТРОФЫ.ПОЖАЛУЙСТА!
Английский язык
ПОМОГИТЕ!!!ПОЖАЛУЙСТА,НАДО ЗАВТРА РАССКАЗАТЬ. НАПИШИТЕ 2-4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА АНГЛИЙС??ОМ ЯЗЫКЕ,НА ТЕМУ:ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КАТАСТРОФЫ.ПОЖАЛУЙСТА!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для чего перевочик по англискому я зыку и все и придумываеш
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