Помогите ,пожалуйста.Найдите площадь фигуры, ограниченной графиком функции y=x^3 осью абсцисс и прямыми х=-2,х=3.

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Вычислить площадь фигуры, ограниченной осью абсцисс, графиком функции y=x^3-8 и прямыми x=0,x=" - используй интеграл, и будет счастье, а именно: Первообразная F (x^3-8) = (x^4)/4 - 8x. " x=0,x=?" чему равен 2-ой x? пусть x=a. Тогда площадь = F(a) - F(0)