Помогите пожалуйста! найдите сумму: 1)двух седьмых и трех седьмых; 2)семнадцати два??цать седьмых и пяти двадцать седьмых; 3)девяти двадцать вторых и пяти двадцать вторых.
Математика
Помогите пожалуйста! найдите сумму: 1)двух седьмых и трех седьмых; 2)семнадцати два??цать седьмых и пяти двадцать седьмых; 3)девяти двадцать вторых и пяти двадцать вторых.
Ответ(ы):
Гость:
8 1627- (х- 2 17/27 )=8 5/278 1627- х+2 17/27 =8 527х=8 1627 +2 17/27 -8 527х=19 12/27
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