Помогите пожалуйста! найдите сумму: 1)двух седьмых и трех седьмых; 2)семнадцати два??цать седьмых и пяти двадцать седьмых; 3)девяти двадцать вторых и пяти двадцать вторых.

Математика

Помогите пожалуйста! найдите сумму: 1)двух седьмых и трех седьмых; 2)семнадцати два??цать седьмых и пяти двадцать седьмых; 3)девяти двадцать вторых и пяти двадцать вторых.

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