Помогите пожалуйста! Найдите сумму величин и результат выразите натуральным числом,изменив единицу измерения 1)13/125 км+ 12/125 км 2)11/20 м +9/20 м 3)4/15 мин +8/15 мин 4)5/12 ч + 1/12 ч

Математика

Помогите пожалуйста! Найдите сумму величин и результат выразите натуральным числом,изменив единицу измерения 1)13/125 км+ 12/125 км 2)11/20 м +9/20 м 3)4/15 мин +8/15 мин 4)5/12 ч + 1/12 ч

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