Помогите, пожалуйста. Найдите углы равнобедренного треугольника, если внешний у??ол при вершине равен 152°. Варианты ответов: а) 152°, 152°, 76°; б) 28°, 76°, 76°; в) 28°, 28°, 124°; г) 152°, 124°, 124°. Найдите углы равноб...

Геометрия

Помогите, пожалуйста. Найдите углы равнобедренного треугольника, если внешний у??ол при вершине равен 152°. Варианты ответов: а) 152°, 152°, 76°; б) 28°, 76°, 76°; в) 28°, 28°, 124°; г) 152°, 124°, 124°. Найдите углы равнобедренного треугольника, если внешний угол при основании равен 134°. Варианты ответов: а) 134°, 134°, 88°; б) 46°, 46°, 92°; в) 134°, 134°, 92°; г) 46°, 46°, 88°. Найдите внутренние углы треугольника, если два внешних угла 132° и 166°. Варианты ответов: а) 132°, 166°, 62°; б) 48°, 14°, 118°; в) 48°, 14°, 62°; г) 132°, 166°, 118°. Найдите внешние углы треугольника, если два внутренних угла соответсвенно равны 64° и 76°. Варианты ответов: а) 116°, 104°, 140°; б) 64°, 76°, 140°; в) 64°, 76°, 40°; г) 116°, 104°, 40°.

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