Помогите пожалуйста !!! Найдите значения выражения: А)m+2n при m=6.4, n=3.2; Б)3c-d при c=1.3, d=0.9; В)x+2y-3z при x=10, y=25, z=20; Г)a+b-c при a=2/3, b=1/6, c=1/4; /это дробная черта
Математика
Помогите пожалуйста !!! Найдите значения выражения: А)m+2n при m=6.4, n=3.2; Б)3c-d при c=1.3, d=0.9; В)x+2y-3z при x=10, y=25, z=20; Г)a+b-c при a=2/3, b=1/6, c=1/4; /это дробная черта
Ответ(ы):
Гость:
А)6.4+2*3.2 12.8 Б)3*1.3-0.9 3 B)10+2*25-3*20 0 Г)2/3+1/6-1/4 8/12+2/12-3/12 7/12
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