Помогите пожалуйста !!! Найдите значения выражения: А)m+2n при m=6.4, n=3.2; Б)3c-d при c=1.3, d=0.9; В)x+2y-3z при x=10, y=25, z=20; Г)a+b-c при a=2/3, b=1/6, c=1/4; /это дробная черта

Математика

Помогите пожалуйста !!! Найдите значения выражения: А)m+2n при m=6.4, n=3.2; Б)3c-d при c=1.3, d=0.9; В)x+2y-3z при x=10, y=25, z=20; Г)a+b-c при a=2/3, b=1/6, c=1/4; /это дробная черта

Автор: Гость