Помогите пожалуйста найти эпитет, олицетворения, сравнения, метафору в четырех сроках С.Есенина Закружилась листва золотая В розоватой воде на пруду, Словно бабочек лёгкая стая С замираньем летит на звезду

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Помогите пожалуйста найти эпитет, олицетворения, сравнения, метафору в четырех сроках С.Есенина Закружилась листва золотая В розоватой воде на пруду, Словно бабочек лёгкая стая С замираньем летит на звезду
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метафора- закружилась листва,словно бабочек лёгкая стая
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