Помогите пожалуйста найти эпитет, олицетворения, сравнения, метафору в четырех сроках С.Есенина Закружилась листва золотая В розоватой воде на пруду, Словно бабочек лёгкая стая С замираньем летит на звезду

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Помогите пожалуйста найти эпитет, олицетворения, сравнения, метафору в четырех сроках С.Есенина Закружилась листва золотая В розоватой воде на пруду, Словно бабочек лёгкая стая С замираньем летит на звезду

Автор: Гость